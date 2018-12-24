РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю, с 17 по 23 декабря, использовали 900 килограммов противогололедных средств для обработки городских и дворовых территорий, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 17 по 23 декабря управляющие и подрядные организации ежедневно проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий и уборки их от снега и наледи. Всего были привлечены 107 единиц спецтехники, задействованы более 900 человек. С городских территорий собрали и вывезли более 800 кубометров снега, использовали порядка 900 килограммов противогололедных материалов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что при уборке территории особое внимание уделяется входным группам, подходам к детским игровым и контейнерным площадкам, а также очистке парковочного пространства придомовых территорий.