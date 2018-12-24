РИАМО - 24 дек. В этом году в Москве завершили реставрацию 33 объектов культового зодчества, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Нельзя не сказать о реставрации объектов культового зодчества. Проводились работы на 52 объектах, на 33 объектах работы были завершены. Из завершенных объектов - любимый москвичами храм Большого Вознесения, этот объект - лауреат конкурса «Московская реставрация 2018», - сказал Емельянов.

По его словам, в 2018 году завершилась реставрация самой высокой православной колокольни города вне стен Московского Кремля - это колокольня Новоспасского монастыря, которая находилась на реставрации в течение трех лет.