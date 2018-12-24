РИАМО - 24 дек. В Раменском районе Подмосковья прошел последний в 2018 году форум «Управдом», на котором обсудили подготовку к переходу на раздельный сбор мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Завершается вторая декада декабря. В Раменском и в поселениях района идут завершающие работы по подготовке к раздельному сбору мусора и «встрече» с новым для Раменского района региональным оператором – ООО «ЭкоЛайн», который будет обслуживать жителей многоквартирных домов и частного сектора. С первого января в квитанциях ООО «МособлЕИРЦ» будет внесена отдельная строка по оплате вывоза мусора с уже созданных контейнерных площадок и с тех, которые пока только обустраиваются», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что тема не нова, до сих пор остается много частностей, которые продолжают обсуждаться на разных уровнях. Например, гражданам надо готовиться самим к расфасовке мусора, прежде чем отправляться к контейнерам – серому и синему.

«Но как быть жильцам домов, у которых мусоропровод? Живое обсуждение вызвали возможности регионального оператора по уборке стихийных навалов мусора с учетом того, что с 1 января за мусор платят абсолютно все жители района – и многоквартирных домов, и частного сектора», — добавляется в сообщении.

Вопросы остаются, но многие нашли решение благодаря форуму «Управдом», который прошел в Раменском 13 декабря и стал последним в уходящем году. В работе «Управдома» принял участие глава Раменского района Андрей Кулаков.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.