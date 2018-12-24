РИАМО - 24 дек. Комплексную реставрацию провели более чем на 40 объектах культурного наследия в Москве в 2018 году, среди них дом Варвары Тургеневой и театр «Современник», сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Что касается итогов реставрационных работ, более чем на 550 объектах проводились реставрационные работы, из которых на 199 работы были завершены. Что важно, из 199 объектов по 41 объекту была комплексная реставрация, а это на четверть больше, чем в прошлом году», - сказал Емельянов.

Он рассказал, что из комплексных объектов, завершенных в 2018 году, - дом Варвары Тургеневой, один из филиалов музея Пушкина, театр «Современник» на Чистопрудном бульваре.