РИАМО - 24 дек. Стрельба произошла в поселении Внуковское новой Москвы, четверо неизвестных нанесли мужчине огнестрельное ранение, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 23 декабря в 23:05 в службу «02» от граждан поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Москва, поселение Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова, дом 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:45 у подъезда №4 указанного дома четверо неизвестных подбежали к мужчине 1988 года рождения, из неустановленного оружия (предположительно, травматического) произвели в его сторону два выстрела, руками нанесли побои, молотками разбили стекла его автомобиля Honda Accord, открыто похитили из салона авто полиэтиленовые пакеты», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что количество похищенных пакетов устанавливается. В них находились, со слов потерпевшего, фрукты.

После этого неизвестные скрылись, предположительно, на BMW темного цвета. Материальный ущерб устанавливается, добавил собеседник.

Он отметил, что пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом: рваная рана губы. По данному факту проводят проверку.

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