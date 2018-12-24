РИАМО - 24 дек. Комиссия Московской городской думы по экономической политике и финансам рекомендовала столичному парламенту принять законопроект об освобождении профсоюзов от уплаты земельных налогов, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Комиссия по экономической политике и финансам рекомендует Мосгордуме принять в первом чтении данный законопроект, а при отсутствии поправок - в целом», - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Законопроект направлен на совершенствование налогового законодательства столицы.

Согласно городскому закону 2004 года «О земельном налоге», от уплаты земельного налога освобождены, в том числе, учреждения, финансируемые за счет средств профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций - в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта. Законопроектом предлагается распространить указанную налоговую льготу на профессиональные союзы, их объединения и первичные профсоюзные организации.