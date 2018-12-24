РИАМО - 24 дек. В ночь на 26 декабря в Подмосковье местами может похолодать до минус 20 градусов, в Москве будет до минус 12, к субботе по ночам температура в регионе будет понижаться до минус 13-10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе в течение недели ожидается гололедица, температура будет колебаться в небольших пределах около климатической нормы. Высота снега утром в понедельник составляла 21-24 сантиметра в Москве и 19-30 сантиметров в области. В течение дня и 25 декабря в регионе продолжится снег. Ночью 25 декабря в Москве – минус 12-7 градусов, в Подмосковье – минус 14-9. Днем в столице минус 9-7, в области – минус 12-7. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

«В середине недели тоже с небольшим снегом. Ночами в мегаполисе минус 12-10 градусов, по области минус 15-10 градусов, в ночь на среду при прояснениях температура по области может понижаться до минус 20 градусов. Днем минус 9-7 и минус 12-7 градусов», – говорится в сообщении.

Небольшой снег пройдет и 28-29 декабря. При слабом ветре ночами температура будет понижаться до минус 13-8 градусов, днем прогнозируется минус 10-5.