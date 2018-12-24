РИАМО - 24 дек. Победитель открытого конкурса сможет открыть микробизнес в довоенном жилом доме архитектора А.Я. Лангмана, расположенном в Малом Левшинском переулке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Нежилой объект площадью 15,8 квадратных метров имеет свободное назначение, расположен в полуподвальном помещении с окнами по адресу: Малый Левшинский переулок ,14, строение 2. Объект находится в хорошем техническом состоянии, вход общий», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что жилой дом А.Я. Лангмана представляет собой объект культурного наследия, и будущий собственник должен взять на себя ответственность за сохранение приобретенных площадей.

«Будущий покупатель должен разработать проект по сохранению занимаемых помещений, включая приспособление под современное использование, и поддерживать сохранность объекта культурного наследия. Нового собственника определит открытый конкурс. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на 22 января», – добавил Дегтев.

Стартовая стоимость лота – 1,2 миллион рублей. Заявки для участия в открытом конкурсе принимаются до 18 января 2019 года.

Лангман стал главным архитектором ведомственной проектной организации Стройдомбюро в 1927 году. За пять лет им было построены десятки зданий, среди которых стадион «Динамо» и здание Совета Труда и Обороны (Госдума).

В здании в Малом Левшинском переулке ,14, строение 2 в 1940-х – 1960-х годах жили архитекторы и строители Н.А.Дыгай, С.З.Гинзбург, К.М.Соколов и сам А.Я.Лангман.