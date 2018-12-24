РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 24 дек. В подмосковном Орехово-Зуеве 15 февраля 2019 года проведут конференцию и экскурсии по местам бывшей текстильной империи в рамках «Морозовского форума», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель орехово-зуевского отделения Московского краеведческого общества союза краеведов России «Морозовский клуб» Андрей Столяров.

«Приглашаем всех, кто интересуется историей фабрикантов и меценатов Морозовых, а также купечества, русского предпринимательства и староверия, на «Морозовский форум» 15 февраля 2019 года, посвященный дню рождения Саввы Морозова. Гостей ждет интересная и насыщенная программа: экскурсия по местам текстильной империи Морозовых с возложением цветов к памятнику Савве Морозову, конференция «Роль династии Морозовых в развитии России» и культурная часть», – сказал Столяров.

Он добавил, что зарегистрироваться для участия и подать заявку на выступление можно по телефону: 8(496)416-17-07; или по почте: мorozov-club@yandex.ru.