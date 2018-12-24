РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. Спортсмены из подмосковного Подольска заняли шесть призовых мест на турнире по армейскому рукопашному бою в Наро-Фоминском городском округе, сообщается на сайте администрации городского округа.

В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа на днях прошли соревнования в рамках III этапа кубка Московской области по армейскому рукопашному бою.

«Шесть медалей завоевали воспитанники клуба при подольской городской организации «Братство десантников». Так, первые места заняли Гамлет Шахвердян (возраст 10 лет, 48 килограммов), Владислав Ильин (возраст 9 лет, вес 36 килограммов). Серебряными призерами турнира стали Никита Козлов (возраст 12-13 лет, вес 52 килограмма), Илья Старов (возраст 12-13 лет, вес 60 килограммов), Егор Трофимов (возраст 9 лет, вес 36 килограммов) и Данила Ошаров (возраст 9 лет, вес 40 килограммов)», – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов в возрасте 7-12 лет. Подольск представляли 11 воспитанников клуба под руководством тренера Антона Банщикова.