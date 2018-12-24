РИАМО - 24 дек. Во время новогодних праздников в детсадах, школах, колледжах и вузах Подмосковья усилят пожарную и антитеррористическую безопасность, там организуют круглосуточное дежурство должностных лиц, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«На период новогодних и рождественских праздников в образовательных организациях Московской области будут усилены меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», – сказала Забралова.

Она добавила, что в период праздников в образовательных организациях будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

«Также будет усилен контрольно-пропускной режим. Уже сейчас со всеми ответственными сотрудниками образовательных организаций проведены инструктажи по порядку их действий в случае возникшей угрозы. Кроме того, уточнен порядок взаимодействия администраций образовательных организаций с аварийно-спасательными службами на случай чрезвычайных ситуаций», – отметила Забралова.

Всего в Подмосковье работает более 1,5 тысяч школ, 2 тысячи детсадов, 49 колледжей и шесть вузов.