РИАМО - 24 дек. В столичном Музее Победы прошла премьера фильма о Великой Отечественной войне «Фетровый роман», который снимался в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Короткометражная лента «Фетровый роман» рассказывает о событиях военных лет и о современных реконструкторах. Это фильм о связи поколений, о современном парне и девушке. Благодаря своему увлечению они неожиданно обнаруживают связь с теми, кто в их семьях воевал в годы Великой Отечественной», – говорится в сообщении.

Режиссер ленты Максим Счастнев стремился показать в своем фильме мотивы тех людей, которые сегодня занимаются исторической реконструкцией. В съемках принимали участие воспитанники спортивного клуба «Десантник».

Перед просмотром в Музее Победы состоялась встреча с творческой группой фильма. Режиссер, сценарист и актеры рассказали о том, как снимали этот необычный фильм.

Проект «Фетровый роман» победил во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди молодежных коллективов и поучил денежный грант от Федерального агентства по делам молодежи на создание короткометражного фильма.