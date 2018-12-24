РИАМО - 24 дек. Пять набережных намерены благоустроить в Москве на участке от Химкинского водохранилища до столичного района Капотня, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В настоящий момент ведется детальная проработка пяти концепций набережных Москвы-реки: возле Химкинского водохранилища, на Щукинском полуострове, вблизи Живописной улицы, участка набережной под Сабуровскими железнодорожными мостами и берега в районе Капотня», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что после проведенного ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» анализа градостроительной ситуации была сформирована проектная гипотеза развития выделенных участков.

«Впоследствии разработаны конкретные предложения, позволяющие открыть набережные для жителей и гостей нашего города», – подчеркнул Кузнецов.

По его мнению, набережная Химкинского водохранилища сможет стать новым центром активности у воды: реконструкция эллингов в спортивные, торговые и развлекательные объекты обязательно порадует любителей активного образа жизни.

«Щукинский полуостров – это находящееся в составе ООПТ «Москворецкий парк» уникальное место в городе, которое отстранено от темпа жизни мегаполиса и где встречаются краснокнижные животные и растения», – отмечается в материале.

Здесь предполагается сформировать экопарк с экотропами и ограниченным доступом на территорию, где жители смогут узнать больше про природу своего города.

Вблизи Живописной улицы доступ к реке ограничен из-за сложного рельефа и близости промышленных объектов. Особенность участка – впадающий в Москву-реку Соболев ручей, который подчеркивает уникальность этой набережной, а сочетание высоких холмов и ручья в низине позволяет создать уютное пространство для прогулок и отдыха жителей района Щукино.

«Для этой зоны сформировал ряд предложений: комфортный прогулочный маршрут от жилой застройки до набережной Москвы-реки по пешеходному серпантину вдоль Соболева ручья, а неподалеку от места впадения ручья в Москву-реку – проект понтонного моста для пешеходной связи с Щукинским полуостровом», – дополнил главный архитектор Москвы.

Следующий участок – набережная под Сабуровскими мостами – тут предлагает создать зоны активностей, установить детские и спортивные тренажеры, сформировать комфортную безопасную связь с другими парками-набережными города для свободного перемещения москвичей в любую выбранную зону.

«Вдоль набережной в районе Капотня будет создан единый вело-пешеходный маршрут. Для этого, в первую очередь, будет проведена комплексная реорганизация улично-дорожной сети, включая обеспечение пешеходной проницаемости территории», – заключается в пресс-релизе.

В 2014 году прошел международный конкурс на разработку концепции развития территории, прилегающей к Москве-реке. С 2015 года ведется разработка победившей концепции, придуманной бюро «Меганом» во главе с Юрием Григоряном. В настоящий момент Москомархитектура ведет совместную работу с ГАУ «НИ и ПИ Градплан Москвы» и архитекторами по проработке концепций.