РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. На прошлой неделе на дорогах подмосковных Люберец установили два светофора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы на минувшей неделе (с 17 по 24 декабря - ред.) установлено два новых светофора: на улице Воинов-интернационалистов в районе дома №3 и на улице Кирова», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 356 нарушений ПДД, эвакуировали 33 транспортных средства, выписали штрафы на сумму в размере 370 тысяч рублей.