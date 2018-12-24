РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от региональных и муниципальных властей обеспечить слаженную работу по вывозу мусора с территорий, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Среди прочего на совещании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением надлежащего качества предоставляемых жителям услуг в сфере ЖКХ.

«Большое количество замечаний и жалоб остается по вывозу мусора. У нас новые региональные операторы начинают работать с 1 января. Обращаю внимание блока ЖКХ, вы несете персональную ответственность вместе с главами территорий за слаженность работы в этой части. Я хочу, чтобы наш блок ЖКХ также держал руку на пульсе по воде и теплу. Знаю, что информационный блок с вами работает в тесной связке. Прошу обеспечить стабильную и бесперебойную работу», - сказал Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.