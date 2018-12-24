РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В деревне Марусино Люберец сгорел жилой дом, пострадал один мужчина, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Двадцать третьего декабря в 21:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, деревня Марусино, дом №30А.

«Возгорание ликвидировали в 22:27. В результате пострадал один мужчина, он порезал руки», – сказал Катаев.

В тушении пожара участвовали семь единиц техники и 25 человек.