РИАМО - 24 дек. На заседании Высшего совета Московской области, которое состоится 25 декабря, подведут итоги деятельности подмосковных муниципалитетов за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Завершающее мероприятие в этом году - традиционно перед новогодними праздниками мы проводим Высший совет. На него мы приглашаем всех глав территорий, чтобы озвучить рейтинг-50, подвести интегральные итоги нашей деятельности за 2018 год», - сказал Воробьев на совещании.

В рамках Высшего совета пройдет торжественная церемония награждения отличившихся по итогам года муниципалитетов. Города и районы Подмосковья, достигшие высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы, будут удостоены премии губернатора «Прорыв года».