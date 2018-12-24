РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах до 26 декабря уберут снег с обочин эстакад, мостов и шоссе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Снег идет, его объемы на дорогах растут. Понятно, что мы убираем и содержим трассы в нормативном состоянии. Но я прошу на эстакадах, мостах, шоссе вдоль обочин, где собираются навалы снега, вывозить, чтобы не была из-за него заужена проезжая часть. На это даю два дня ответственным лицам. Впереди новогодние праздники, надо срочно убрать», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что подрядными организациями с 17 по 24 декабря проведены плановые работы по зимнему содержанию для поддержания региональной сети автодорог и объектов инфраструктуры в нормативном состоянии. С региональных автомобильных дорог вывезено и утилизировано смета и мусора в размере 59,5 кубических метров.

«В течение недели дорожные службы ежедневно проводили работы по обслуживанию муниципальных дорог и тротуаров в зимний период. Общее количество людей, задействованных в уборке муниципальных дорог, составило 174 человека и 87 единиц спецтехники, вывезено 470 кубических метров снега. В рамках содержания уличной сети проводилась ручная и механизированная уборка дорог и тротуаров и обработка противогололедными материалами», – отметил Ружицкий.

По его словам, на минувшей неделе также провели работы по уборке и наведению порядка в подземных переходах, очистили пешеходные тротуары, парковочные места, площадки для общественного транспорта.

«Двадцать третьего декабря под руководством заместителя главы городского округа Люберцы Эдуарда Сигалова проведена проверка качества уборки уличной сети, в результате которой были выявлены и устранены замечания по уборке Быковского шоссе, Комсомольского проспекта. На особом контроле находится Егорьевского шоссе», – резюмировал глава.

По его словам, в настоящее время организована работа по очистке и вывозу снега с автомобильных региональных дорог, данный вопрос находится на особом контроле.