РИАМО - 24 дек. На площади 10 квадратных метров в пристройке к административному зданию в Большом Сухаревском переулке в столице произошло возгорание, информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 10:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Сретенка, дом 27, строение 1.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Было установлено, что по уточненному адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 24 происходит загорание в одноэтажной пристройке к трехэтажному административному зданию. Для безопасности люди из здания выведены до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении.

В 11:10 загорание локализовано на площади 10 квадратных метров. В 11:17 загорание ликвидировано, происходило горение отделки и мебели. Информация о пострадавших не поступала.