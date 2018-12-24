РИАМО - 24 дек. Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору пиротехнических изделий, в ведомстве посоветовали не брать продукцию с рук и обращать внимание на целостность упаковки, сообщает Газета.ru.

«Прежде всего, не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли», — говорится в сообщении.

Также любителям салютов порекомендовали обращать внимание на состояние упаковки при покупке пиротехники.

В ведомстве подчеркнули, что пиротехнику запрещено приобретать лицам младше 16 лет.

Более 300 площадок для запуска салютов определили на территории Московской области, они способны вместить свыше 100 тысяч человек. А в столице запустить салют можно будет со специально оборудованных 38 площадок.