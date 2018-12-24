РИАМО- 24 дек. Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пожелал ему благополучия и здоровья, пишет Газета.ru.
Отмечается, что Алиев пользуется заслуженным авторитетом как государственный лидер и дальновидный политический деятель.
«…Владимир Путин высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Согласно тексту поздравления, российский лидер также пожелал коллеге успеха, здоровья и благополучия.
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