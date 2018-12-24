РИАМО - 24 дек. Многокилометровые пробки образовались на основных дорогах столицы днем в понедельник, особенно загружены кольцевые магистрали и центр города, пробки уже достигли семи баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Плотное движение зафиксировано на северо-востоке, юго-востоке, юге и северо-западе МКАД на внутренней и внешней сторонах. Практически полностью стоит внешняя сторона Третьего транспортного кольца и значительная загружена его внутренняя сторона. Пробки практически замкнули Садовое кольцо, свободное движение наблюдается только в районе станций «Таганская» и «Курская», а также на внутренней стороне в районе Цветного бульвара.

Стоит движение транспорта на Москворецкой, Кремлевской, Раушской и Софийской набережных, улицах Большая Якиманка, Ильинка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, проспект Академика Сахарова, Петровский и Чистопрудный бульвары.

На шоссе Энтузиастов, Ленинградском шоссе наблюдается большая пробка в центр города, есть затруднения в обе стороны на Ленинском проспекте и Люблинской улице, проспекте Маршала Жукова, Дмитровском, Ярославской и Алтуфьевском шоссе.

По прогнозу сервиса, ситуация ухудшится после 18:00, тогда пробки составят восемь баллов. До этого времени дороги будут стоять в семибалльных заторах.

За первые три дня наступившей недели в столице выпадет порядка 6 миллиметров осадков, что составляет 10,7% от месячной нормы декабря. В понедельник сугробы в столице могут подрасти до 29 сантиметров.