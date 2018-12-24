РИАМО - 24 дек. В столице загрузка гостиниц на Новый год составляет почти 90%, такие цифры уже достигли показателей в дни чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, этим летом, во время чемпионата мира по футболу, заполняемость столичных гостиниц впервые за много лет превысила 90%. От стереотипов о России и Москве, которые, возможно, еще существовали за рубежом, не осталось камня на камне.

«Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться. Это подтверждает динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы. Загрузка в праздники уже сопоставима с показателями чемпионата мира и достигает 90%», – отметила Сергунина.

Она добавила, что в четырех- и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров – они заполнены на 95%.

Как ожидается, по итогам 2018 года столицу посетят 23,5 миллионов туристов из российских регионов и из-за рубежа. Среднегодовую загрузку московских гостиниц теперь можно сравнить с показателями таких популярных у путешественников городов, как Париж, Амстердам и Лондон. Все больше гостей приезжает из дальнего зарубежья: из Китая, США, Германии, Великобритании, Италии, Франции.

Наряду со всемирно известными достопримечательностями, такими как Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, метрополитен, популярностью у путешественников пользуются парк «Зарядье», архитектурно-парковый комплекс ВДНХ, благоустроенные пешеходные улицы и набережные Москвы-реки.

Один из важных факторов привлечения туристов – крупнейший в Европе рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество». Он проходит с 14 декабря по 13 января на 78 площадках по всему городу. В течение месяца москвичей и гостей столицы ждет более 1,5 тысяч спектаклей, мюзиклов и концертов, более 8 тысяч мастер-классов, новогодние подарки, авторские сувениры и вкуснейшие угощения.

Сами по себе фестивальные площадки – уже настоящие точки притяжения. Благодаря праздничному оформлению и яркой иллюминации они хорошо заметны издалека. Площадки в центре легко объединяются в индивидуальный прогулочный маршрут – разной длины и с разной программой.

Чтобы спланировать прогулку заранее, достаточно зайти на сайт фестиваля выбрать понравившиеся локации. Спонтанно составить маршрут можно непосредственно на площадке: на каждой из них есть карта фестиваля. Информация на сайте доступна на трех языках: на русском, английском и китайском. На офлайн-карте – на русском и английском.

«Кстати, популярная британская газета The Daily Telegraph недавно назвала Москву в числе десяти городов мира с лучшими рождественскими ярмарками», - добавляется в материале.

Московские фестивали в целом в этом году высоко оценила Международная ассоциация фестивалей и массовых мероприятий IFEA (The International Festivals and Events Association). Она отметила российскую столицу среди лучших мегаполисов мира для проведения фестивалей и массовых мероприятий. В разные годы премию IFEA получали Лондон, Роттердам, Бостон и Эдинбург.

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