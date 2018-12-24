РИАМО - 24 дек. За первые три дня наступившей недели в столице выпадет порядка 6 миллиметров осадков, что составляет 10,7% от месячной нормы декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

«Мы подсчитали, что за первые 3 дня наступившей недели в Москве выпадет около 6 миллиметров. В принципе это в рамках климата региона. Да и весь месяц в столице отвечает представлениям о классической русской зиме», – говорится в сообщении.

Всю неделю в Москве ожидается снег. Дневная температура будет на 3-4 градуса ниже обычной: после полудня будет минус 7-5 градусов. 28 декабря облаков будет меньше, станет холоднее, к утру морозы усилятся до минус 15 градусов, а днем не будет выше минус 9.

Ранее синоптики сообщали, что в понедельник сугробы в столице могут подрасти до 29 сантиметров.