РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. Глава Подольска Николай Пестов призвал жителей горокруга сообщать о плохой уборке дорог и придомовых территорий на горячую линию, сообщается на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Настоящая снежная зима дарит детям радость, а от сотрудников дорожных и коммунальных служб требует повышенной готовности и напряженной работы. При несвоевременной уборке снега с придомовых территорий, внутриквартальных проездов, улиц сообщите, пожалуйста, на горячую линию», – сказал Пестов.

Пестов также добавил, что горячие линии по зимней уборке работают с 8:00 до 20:00. Можно обратиться по телефону горячей линии по проблемам уборки придомовых территорий: 8(965)137-84-16, а также позвонить на горячую линию по проблемам уборки дорог и остановок транспорта по номеру: 8(925)737-49-90.