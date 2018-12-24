РИАМО - 24 дек. На западе Москвы на улице Красных Зорь начали сносить пятиэтажку по программе реновации, мероприятие осуществляется за счет средств городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Департамент строительства приступил к сносу очередной пятиэтажки по программе реновации на западе столицы по адресу: улица Красных Зорь дом 23.

«Пятиэтажка относится к серии 1-515. Площадь дома составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Снос осуществляется за счет средств городского бюджета», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена мэром Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5171 дом.

«В настоящее время утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех административных округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года», – уточняется в материале.

На данный момент в стадии строительства 51 дом во всех округах столицы, кроме ТинАО и Зеленограда. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства в рамках столичной программы реновации.