РИАМО - 24 дек. Московская полиция направила в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков общей массой около 22 килограммов, запрещенные вещества нашли по месту жительства наркокурьера в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Следственной частью следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств – индола и метилэфедрона – в особо крупном размере», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ранее в полицию поступила информация о том, что 21-летний приезжий занимается незаконным распространением запрещенных веществ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. По месту его жительства в подмосковном Подольске оперативники обнаружили неизвестное вещество. Согласно исследованию, оно является наркотическим средством – индолом – массой свыше 7 килограммов и метилэфедроном массой более 14 килограммов. Установлено, что изъятый материал предназначался для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области.