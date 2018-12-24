РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Проведенная после жалоб жителей Люберец проверка не выявила навалов строительного мусора на участке вдоль Зенинского шоссе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее жители обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с жалобой на то, что на земельном участке вдоль Зенинского шоссе складируется строительный мусор. Члены ОНФ провели рейд и зафиксировали, что вереница грузовиков вывозила груз на данный участок. Также жители обратились в Госадмтехнадзор.

«На момент осмотра выявили, что территория огорожена железным забором. Ворота частично были открыты, и по результатам осмотра (навалов – ред.) строительного мусора не выявлено. Под снежным покровом видны следы грунта», – сказал инспектор территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области Владислав Зубов.

Он добавил, что в связи с тем, что территория закрыта Госадмтехнадзору необходимо получить разрешение прокуратуры. После этого инспекторы проведут тщательную проверку на территории участка.