РИАМО - 24 дек. До шести человек увеличилось число пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщил РИАМО, что в ДТП с участием нескольких автомобилей на 33 километре Киевского шоссе пострадали три человека.

«Число пострадавших в настоящий момент — шесть человек на Киевском шоссе», - сказал собеседник агентства.

С места аварии на санитарном вертолете эвакуировали одного пострадавшего.

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