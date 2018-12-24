РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. В понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев вручил официальному фотохудожнику и фотографу городского округа Люберцы Станиславу Свечникову благодарственную грамоту за пропаганду пожарного дела, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Вручаю благодарность фотохудожнику Станиславу Свечникову за активное сотрудничество, пропаганду пожарно-спасательного дела, популяризацию профессии от лица начальника Люберецкого гарнизона, от себя лично, от всего нашего личного состава», – сказал Катаев.

Он подчеркнул, что Свечников проникся работой пожарной охраны, и популяризирует эту профессию в своих фотографиях.