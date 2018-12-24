РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание антимонопольной службы Подмосковья о нарушении МБУ «Красногорская городская служба» закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выборе подрядчика, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Межрегиональная Тендерная Компания» на действия МБУ «Красногорская городская служба» при определении подрядчика путем проведения электронного аукциона на поставку лакокрасочных изделий.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Межрегиональная Тендерная Компания» обоснованной и выдало МБУ «Красногорская городская служба» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений. Не согласившись с указанными решением и предписанием, учреждение обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МБУ «Красногорская городская служба» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания антимонопольной службы.