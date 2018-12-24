РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. С начала текущего года в подъездах многоквартирных жилых домов городского округа Люберцы установили более 200 камер наружного видеонаблюдения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы организована работа по установке камер видеонаблюдения в подъездах МКД. С 17 по 24 декабря установлено 97 камер. По состоянию на 24 декабря уже смонтировано 205 камер видеонаблюдения с возможным подключением к системе «Безопасный регион». В 2019 году установят оставшиеся», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в рамках региональной программы «Безопасный подъезд» с министерством ЖКХ Московской области подписано соглашение на предоставление субсидий на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Соглашение действует до 31 декабря 2019 года. В рамках данной программы необходимо установить 2 529 камер.

Ружицкий также рассказал и о замене лифтовых кабин в рамках капитального ремонта МКД.

«С 17 по 24 декабря проведены работы по замене лифтового оборудования в 11 МКД. В работе остаются 16 лифтов, окончание работ запланировано на 29 декабря. В 2018 году на территории городского округа Люберцы планировали заменить 78 единиц лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах – это 61 подъезд», – пояснил Ружицкий.

Он добавил в своем докладе, что на минувшей неделе в городском округе Люберцы в системе ЖКХ было три технологических отключения – по водоснабжению, электричеству и теплоснабжению.