РИАМО - 24 дек. В преддверии Нового года подмосковная полиция проведет мероприятия по выявлению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«Проводятся соответствующие мероприятия по выявлению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями. Администрациям муниципальных образований рекомендовано определить места применения пиротехнических изделий и оборудовать их соответствующим образом по согласованию с МЧС», - сказал Платонов.

Он уточнил, что массовых нарушений в сфере продажи пиротехники в декабре текущего года в Московской области не выявлено.