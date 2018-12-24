За несколько дней до самого любимого праздника в России весь католический мир празднует свое Рождество. Некоторые москвичи тоже отмечают Merry Christmas – пока все закрывают дедлайны на работе и бегают в поисках подарков, они берут отпуск и устраивают себе репетицию Нового года: украшают дом, наряжаются, готовят рождественские угощения и дарят подарки. Обозреватель РИАМО нашла в Москве людей, которые празднуют католическое Рождество, и узнала, зачем они это делают.

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Роберт, 35 лет:

«Три года назад я женился на русской девушке и переехал из Будапешта в Одинцово. И естественно, в моей русской семье мы тоже стали праздновать католическое Рождество.

© из личного архива Роберта

В Венгрии Рождество отмечают не 25 декабря, а 24-го, это нерабочий день. Рождество – семейный праздник, поэтому его празднуют только с самыми близкими. Наряжают елку в большой комнате, готовят рыбный суп, мясо и рождественское печенье или торт. После рождественского обеда наступает время подарков. Обычно дети уходят в другую комнату, а родители в это время достают подарки и звонят в специальный звонок, который говорит о том, что подарок под елкой. Одеваются в этот день тоже празднично.

© из личного архива Роберта

В России моя русская жена сохраняет рождественские традиции и создает свои. Так как в России католическое Рождество – рабочий день, время празднования смещается на вечер. Жена придумала в этот день устраивать рождественский ужин. В этом году она готовит сюрприз для меня – рождественский торт с фруктами, коньяком, также будет рыбный суп и мясо. У нас маленькая двухлетняя дочь, но мы уже купили звонок, чтобы сообщать ей о подарках. Так как Новый год мы тоже будем праздновать, нашей дочери повезло – у нее всегда будет два подарка».

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Любовь, 46 лет:

«Так случилось, что мой день рождения выпал на католическое Рождество – 25 декабря. До знакомства с будущим мужем я отмечала его как обычный день рождения, но с его появлением в моей жизни традиция праздника изменилась.

© фото из личного архива Любови

Дело в том, что мой муж все детство прожил в Германии в русской семье, где отрицать праздник католического Рождества было сложно. Да и детям любой праздник – в радость. После возвращения в Россию его семья поддерживала праздничную традицию. Когда мы с ним познакомились, он рассказывал моей дочери о том, как в Германии отмечается день Святого Николауса (6 декабря) и католическое Рождество (25 декабря), дарил ей адвент-календари, иногда их делал сам, и потихоньку это стало и нашей семейной традицией.

Вот уже много лет мы отмечаем мой день рождения в формате католического Рождества,но без особой привязки к религии.

Для каждого члена семьи мы запасаем по большому рождественскому носку. Иногда используем и прошлогодние, так как главное – содержание, конфеты или какие-нибудь небольшие презенты.

Сейчас реже удается собраться всей семьей. Дети выросли и приезжают не каждый год, но мы с мужем обязательно берем отпуск на последние две недели декабря. Потому что уверены – никто не должен работать в Рождество. В этом году нам повезло, мы соберемся в Сочельник всей семьей, а Рождество начнется с проверки носков. И уже после – программа моего дня рождения».

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Евгения, 30 лет:

© из личного архива Евгении

«У меня есть подруга, она католичка, мы обе не очень религиозные, но вот уже около 10 лет празднуем два Рождества – католическое и православное.

Мы соблюдаем только те традиции, которые нам нравятся, берем самые хорошие и красивые.

25 декабря приближает нас к Новому году. В этот день мы, как правило, собираемся друзьями, человек 10, и празднуем предстоящие новогодние волшебства. У нас уже много лет есть традиция – Secret Santa, что очень удобно в условиях кризиса в России. Тайно определяем Санту для каждого, в итоге все дарят по подарку, и каждый получает свой.

Мы заряжаемся атмосферой тепла и волшебства друг от друга, заряжаем себя новогодним настроением. К тому же, у нас много друзей из Европы и США, которых мы тоже поздравляем 25 декабря, а они желают нам прекрасного Рождества – и рутина отступает на второй план. Как говорится, от улыбки станет всем светлей.

© из личного архива Евгении

До Рождества мы еще празднуем День благодарения, но это лишь очередной способ вместе собраться, запечь идейку и пообщаться. А вот Новый год и православное Рождество могут быть как раз семейными торжествами, но у каждого по-разному. Нужно создавать традиции в каждой семье, в каждом новом кругу – необязательно жить и делать, как все».

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Ольга, 32 года:

© из личного архива Роберта

«Мой папа немец, а мама русская, поэтому в моей семье принято отмечать два Рождества и Новый год. На католическое Рождество мы всегда красиво одевались и устраивали семейный ужин в тесном кругу. К этому времени в квартире нужно было разобрать шкафы, постирать шторы, помыть окна и обязательно нарядить елку.

Кулинарные рождественские традиции пришли в нашу семью от немецкой бабушки, которая к 25 декабря всегда отправляла сладкие подарки всем своим внукам. Именно с ее посылки в моей семье начиналось Рождество. В подарках могли быть обычные конфеты, яблоки и апельсины, а больше всего я ждала бабушкин рождественский пирог – кухен.

Прошло уже много лет, моей бабушки давно нет, но традиция подавать на ужин 25 декабря рождественский пирог осталась. Когда я стала много путешествовать, то всегда старалась к Рождеству привезти в Москву кухен в красивой рождественской коробочке. В этом году я не ездила в Европу перед Рождеством, поэтому буду готовить кухен сама».

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