РИАМО - 24 дек. В период новогодних праздников подмосковная полиция усилит контроль за ситуацией на дорогах, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела дорожно-патрульной службы и специальных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Ежов.

«Работа по подготовке к проведению новогодних и рождественских праздников продолжается и находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Московской области. <…> В целях обеспечения безопасности дорожного движения организовано взаимодействие с подразделениями УГИБДД по Москве и сопредельных субъектов РФ», - сказал Ежов.

По его словам, на стационарных постах ДПС на основных автодорогах, ведущих в Москву, обеспечено максимальное проведение мероприятий по проверке автотранспорта и лиц в нем с использованием имеющихся баз данных. Мероприятия по проверке автотранспорта, водителей и пассажиров проводятся в строгом соответствии с законодательством.

«Особое внимание обращено на мероприятия с участием детей, в том числе по их сопровождению. Обеспечено оперативное прикрытие школ и детских дошкольных учреждений, организован комплекс досмотровых мероприятий, инструктаж преподавательского состава, частных охранных организаций, служб безопасности по тактике действий при чрезвычайных ситуациях, комплексу антитеррористических мероприятий», - добавил заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

Он подчеркнул, что в места проведения массовых мероприятий граждан пускают после досмотра. Для этого используют переносные металлические ограждения, ручные и стационарные металлодетекторы.