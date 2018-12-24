РИАМО - 24 дек. В массовых мероприятиях в Подмосковье в новогоднюю ночь могут принять участие около 300 тысяч человек, для обеспечения порядка в регионе будет задействовано более 3,5 тысяч сотрудников полиции, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«Особое внимание будет уделено мероприятиям в ночь с 31 декабря на 1 января, пройдут массовые гуляния, мы ожидаем участие более 300 тысяч граждан. Задействовать непосредственно в местах проведения в новогоднюю ночь мы будем свыше 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 244 сотрудника Росгвардии», - сказал Платонов.

Он добавил, что 6 и 7 января в православных храмах, церквях и монастырях Подмосковья пройдут рождественские богослужения.

«В этих массовых мероприятиях, которые пройдут ночью, мы ожидаем участие более 172 тысяч граждан. И 7 января - более 63 тысяч граждан. На обеспечение общественного порядка и безопасности в рождественскую ночь планируем задействовать 3,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, 242 сотрудника Росгвардии», - сказал Платонов.

Он добавил, что также к несению службы в указанные дни будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, казаки, представители добровольческих народных дружин.

Всего около 8 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и охранных предприятий, а также казаки и дружинники будут обеспечивать порядок на новогодних и рождественских мероприятиях в Подмосковье.