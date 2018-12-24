РИАМО - 24 дек. В ресторане в центре столицы подрались две гостьи, одна из девушек попала в больницу с травмами лица, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 23 декабря в 03:40 в дежурную часть ОМВД России по району Арбат поступило сообщение от администратора ресторана на Смоленской площади по факту нанесения телесных повреждений.

«Подрались две гостьи. По данному адресу незамедлительно был направлен наряд полицейских, после чего была задержана девушка 1997 года рождения. На месте происшествия установлен факт телесных повреждений другой девушке 1997 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с повреждениями лица, добавил он.