РИАМО - 24 дек. Полиция обеспечит безопасность более 600 тысяч детей из Подмосковья на мероприятиях и праздниках в новогодние и рождественские праздники, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«С 17 по 30 декабря и со 2 по 8 декабря в образовательных и культурных учреждениях Московской области проводятся новогодние и праздничные мероприятия с участием детей. Всего в данных мероприятиях примет участие более 600 тысяч детей», - сказал Платонов.

Он добавил, что на обеспечение охраны общественного порядка на детских мероприятиях планируется задействовать около 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 2 тысячи сотрудников ЧОП и около 300 сотрудников Росгвардии.

«В период зимних каникул будут осуществлены выезды и экскурсии детей, в Москву выедет 169 групп детей из 38 районов Московской области в количестве более 7 тысяч. В сопредельные субъекты РФ из 10 районов Московской области - 21 группа детей в количестве около 700 детей в сопровождении педагогов и родителей», - сказал Платонов.