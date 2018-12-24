РИАМО - 24 дек. Столичная полиция возбудила уголовное дело о краже у мужчины 2 миллионов рублей под предлогом продажи автомобиля BMW, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в ОМВД России по району Арбат поступило заявление от мужчины 1980 года рождения. Он сообщил о хищении принадлежащих ему денежных средств путем обмана.

«Неизвестный, находясь в гостинице, расположенной по адресу: улица Новый Арбат, дом 32, под предлогом продажи автомобиля марки BMW завладел принадлежащими мужчине денежными средствами в сумме 2 миллионов рублей, после чего с места совершения преступления скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.