РИАМО - 24 дек. Продажа алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и около образовательных учреждений будет ограничена в Подмосковье в новогодние праздники, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«Соответствующую профилактическую работу проводим, письма направлены в муниципалитеты. Эта работа обязательная, особенно вблизи детских образовательных учреждений, в местах праздничных мероприятий торговля алкоголем будет ограничена», - сказал Платонов.

Около 8 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и охранных предприятий, а также казаки и дружинники будут обеспечивать порядок на новогодних и рождественских мероприятиях в Подмосковье.

В новогодних и рождественских мероприятиях в Московской области могут принять участие более миллиона человек.

Рейды по выявлению контрафактного алкоголя организовали в Москве перед Новым годом>>