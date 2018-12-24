РИАМО - 24 дек. Железнодорожники проводят круглосуточные работы по очистке полотна от снега, непогода не повлияла на работу Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На Московской железной дороге железнодорожники продолжают проводить круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снега, чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок. С помощью специальной техники за прошедшие выходные от снега было очищено более 3 тысяч километров пути. Снегопад не повлиял на работу магистрали», - говорится в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются. Снегоуборочная техника курсирует по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий снегопада в зимний сезон 2018-2019 годов на Московской железной дороге подготовлено более 160 единиц снегоуборочной железнодорожной техники, для борьбы с обледенением контактной сети – около 80 спецмашин.

Интенсивные снегопады прогнозируют синоптики в Московском регионе в понедельник и 25 декабря. Температура воздуха будет минус 4-9 градусов. Ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

Сугробы в Москве вырастут до 29 см в понедельник>>