РИАМО - 24 дек. В доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир дольщикам жилых комплексов (ЖК) «Гусарская баллада» и «Изумрудная долина», жилые дома которых расположены в Одинцовском районе, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Участие в торжественном вручении ключей дольщикам приняли депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Дмитрий Голубков, заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Юлия Баринова и другие.

«У нас сегодня очень важный и волнительный день. Мы завершили, наконец-то, последний дом «Гусарской баллады» и ввели первый из 23 недостроенных домов «Изумрудной долины», - сказала Баринова.

Она отдельно поблагодарила за совместную работу в решении проблем обманутых дольщиков главу Одинцовского района Андрея Иванова и первого заместителя руководителя администрации Михаила Пайсова, а также инвесторов ЖК «Изумрудная долина» и «Гусарская баллада».

«Самая большая благодарность у меня к нашим дольщикам. Спасибо вам за ваше терпение, за помощь. Если «Гусарская баллада» - это та дорога, которую мы закончили, то «Изумрудная долина» - это та дорога, которой мы с вами еще идем, нам еще много с вами предстоит пройти вместе», - добавила Баринова.

Кроме того, она поздравила дольщиков от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пожелала тепла и юта в новых квартирах.

«Сегодня мы вручали ключи более 200 дольщикам (ЖК «Гусарская баллада» - ред.). Я надеюсь, что в ближайшем будущем они смогут въехать в свои квартиры. <...> Также ключи от квартир получили первые дольщики «Изумрудной долины», ввели 30 корпус и 64 дольщика получили ключи, из них 14 юридических лиц», - отметил в свою очередь Иванов.

Он поблагодарил губернатора Подмосковья, без участия которого проблему с обманутыми дольщиками невозможно было решить.

Строительство ЖК «Гусарская баллада» стартовало в 2005 году. Застройщиком ЗАО ГК «Жилищный капитал» предполагалось возведение 24 многоэтажек.

В 2015 году в связи с возникшими финансовыми трудностями группа компаний «Жилищный капитал» лишилась ряда партнеров и заморозила строительство оставшихся шести корпусов в различной степени готовности, не обеспечив тем самым права 946 граждан-соинвесторов. С октября 2015 года в отношении ЗАО ГК «Жилищный капитал» введена процедура банкротства, а на руководителей заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обязательства по завершению строительства жилого комплекса и обеспечению прав 946 пострадавших граждан взял на себя новый инвестор ПАО «Московский кредитный Банк». Кроме того, правительством Московской области был разработан механизм реализации прав граждан, предусматривающий привлечение инвестора, которым стал ООО «Осенний квартал».

Также малоэтажный жилой комплекс «Изумрудная долина» застраивается в деревне Солманово Одинцовского района с 2012 года. Застройщиком проекта являлся АО «Ипотечная компания М-6». В 2015 году были введены в эксплуатацию первые шесть корпусов жилого комплекса.

Однако в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика, строительные работы велись медленными темпами, обязательства перед гражданами не были исполнены в установленный срок. Объект был взят на контроль правительством Московской области. Для завершения строительства жилых домов и обеспечения прав граждан министерством строительного комплекса Подмосковья совместно с администрацией Одинцовского района была привлечена компания ООО «ФСК «Лидер», которая выступила организатором и координатором проекта ЖК «Изумрудная долина».