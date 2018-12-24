РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске двое неизвестных облили неизвестной жидкостью и повредили припаркованную иномарку в микрорайоне Кузнечики, владелец автомобиля разыскивает очевидцев происшествия, сообщила «РИАМО в Подольске» хозяйка машины.

Инцидент произошел 19 декабря около 21:35 возле магазина на улице Генерала Варенникова, дом №2 (со стороны бульвара 65-летия Победы) в микрорайоне Кузнечики.

«Двое неизвестных повредили мой (припаркованный – ред.) автомобиль – Nissan Note. Ищу очевидцев данного происшествия», – сказала хозяйка авто.

На видео, предоставленном потерпевшей, видно, как двое неизвестных обливают неизвестной жидкостью ее автомобиль, возможно, кислотой.

Она добавила, что просит всех, кто обладает какой-либо информацией, написать Гульнаре Емельяновой в соцсети «ВКонтакте».