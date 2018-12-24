РИАМО - 24 дек. Московские дома моды установят в парке «Зарядье» собственные «левитирующие» елки, созданные по индивидуальным эскизам, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы парка.

«Левитирующие елки» появятся 26 декабря в медиацентре вдоль витринных окон. Необычные елки представляют из себя конусы высотой 35 сантиметров. Некоторые из елок не только сделаны по индивидуальным эскизам, но и выполнены из авторских дизайнерских тканей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, у дизайнеров не было конкретного задания, творческий процесс был ограничен лишь размером и весом конструкции.

Собеседник агентства добавил, что дизайнеры использовали разные материалы и стили для оформления елок.

«Для создания елок были использованы, например, ткани собственного дизайна, дополненные черными и белыми стразами, вырезанные в лубочном стиле игрушки, авторские фигурки муравья и другие оригинальные решения», - сказал сотрудник пресс-службы парка.

Он уточнил, что 26 декабря состоится встреча всех желающих с представителями ведущих домов моды в павильоне «Медиацентр», где дизайнеры представят свои работы и расскажут о трендах 2019 года. Посетители парка смогут сфотографироваться с елками, которые будут в «Зарядье» все новогодние праздники - до 14 января.