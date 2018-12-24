РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В понедельник утром на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной около 8 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону Москвы. Длина затора составляет 7,9 километров. Пробка начинается возле въезда в поселение Октябрьский и продолжается до автосалона «АвтоМАШ-МБ».

Также пробки образовались на Октябрьском и Комсомольском проспектах, улицах Смирновской, Хлебозаводской, Мира и Южной. Небольшие заторы есть на улицах Красной, Митрофанова, проспекте Гагарина и Зенинском шоссе.

Помимо этого, движение частично парализовано на улице Гаршина в поселении Томилино и на Быковском шоссе в поселении Малаховка. Небольшие заторы образовались на улице Карла Маркса в поселке Красково.