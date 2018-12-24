РИАМО - 24 дек. Порядка 740 единиц спецтехники и 520 рабочих очищают дороги на территории Московской области от снега в понедельник, в регионе продолжается выпадение осадков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 13 тысяч километров региональных дорог. Вывезено свыше 1,7 тысячи кубометров снега. В работах было задействовано около 900 единиц спецтехники, в том числе 478 комбинированных дорожных машин.

«За минувшие сутки в различных районах области выпало от 2 до 5 миллиметров снега. В настоящее время выпадение осадков продолжается на юге и западе региона. На данный момент на линии работает свыше 740 единиц дорожной техники и 520 дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами опасных участков дорог, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

В понедельник в Московской области облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха – минус 10-5 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 2-5 миллиметров. Атмосферное давление 740-742 миллиметра ртутного столба.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», - добавляется в материале.