РИАМО - 24 дек. В рамках комплексного благоустройства территории Еврейского музея и Центра толерантности завершена высадка 44 деревьев-крупномеров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«Пихта, сосна, клен, липы и яблони разных сортов украсили территорию Еврейского музея и Центра толерантности. Всего было высажено 44 дерева – это уже взрослые растения и все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», - отмечается в сообщении.

Работы по комплексному благоустройству Еврейского музея и Центра толерантности проводились на территории общей площадью 2,8 гектара, в том числе прилегающих улицах Образцова и Новосущевской. Здесь была проложена кабельная канализация протяженностью почти 3 километра, куда перенесли все воздушные провода. Всего на территории смонтировано 45 новых опор освещения и торшеров.

До конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тысяч кустарников.

Все растения высаживаются в рамках общей концепции благоустройства территории и, как и в предыдущие годы, подбирались специально для каждой улицы, учитывая общий облик уличного пространства. Также учитывается их декоративность и смена цветов листьев в разные времена года.

«Обычно взрослые деревья-крупномеры высаживают с ноября. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку. Необычно теплая и долгая осень этого года стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре», - поясняется в материале.

На время высадки деревьев движение транспорта не перекрывается. Однако возможны временные ограничения на крайних полосах дорог с 23:00 до 06:00 в зависимости от участка высадки деревьев. Это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставляют деревья в Москву из питомников, и задействованных в работах манипуляторов.

Помимо этого, здесь привели в порядок две существовавшие детские площадки. Там установили новое современное оборудование: качели, балансиры, песочницы, игровые комплексы и тропу препятствий.