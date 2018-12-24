РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. С 17 по 23 декабря на территории городского округа Люберцы пожарные потушили три возгорания, пострадавших нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло четыре пожара. Один – в Котельниках, три – в городском округе Люберцы. Пострадавших нет», – сказал Катаев.

Он уточнил, что 18 декабря в 03:28 в деревне Егорово горела частная баня по адресу: 3-й квартал, дом №63. Баня площадью 6 на 6 метров обгорела по всей площади. В тот же день у дома №9 по улице Побратимов по всей площади обгорел автомобиль «Лада».

20 декабря в 14:21 на Октябрьском проспекте у дома №266 обгорел моторный отсек автомобиля Volkswagen Passat на площади 2 квадратных метра.