РИАМО - 24 дек. Более миллиона человек могут принять участие в новогодних и рождественских мероприятиях в Подмосковье, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«На территории Московской области планируется проведение более 5 тысяч праздничных мероприятий, в которых примет участие более 1 миллиона граждан», - сказал Платонов.

Он добавил, что в обязательном порядке будут обследованы места массовых мероприятий и прилегающие к ним территории. Проверку проведут кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск и выявление взрывных веществ и устройств.