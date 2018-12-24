РИАМО - 24 дек. В течение дня в столице ожидается снегопад, может выпасть до 5 миллиметров осадков, а сугробы подрастут до 29 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Москвичей в понедельник ждет снежная и умеренно морозная погода. Причиной тому станет циклон с юга, который продолжит забрасывать в регион массивы снеговых туч, а северо-восточная тяга ветров будет сдерживать рост температуры.

«Ожидаемое количество осадков - около 5 миллиметров, сугробы вырастут до 27-29 сантиметров, что соответствует климатической норме последней декады января», - говорится в сообщении.

Норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

Интенсивные снегопады прогнозируют синоптики в столице в понедельник и 25 декабря. Температура воздуха будет минус 4-9 градусов. Ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.